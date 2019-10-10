Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона рассказал журналистам о том, будут ли расти или снижаться тарифы на коммунальные услуги.

В ответе глава государства сослался на распоряжения Международного валютного фонда.

"МВФ требует рыночные цены, хотя с лета они падали. Если мы договоримся, что цены будут рыночные, надо, чтобы процент доходов, которые люди тратят на услуги ЖКХ, был меньше. Должен увеличиться прожиточный минимум, стать реальным. Не хочу обещать, но около 4300 гривен при сегодняшнем курсе. Я могу только сказать, что мы будем сокращать процент на оплату коммунальных услуг от доходов. Это я могу гарантировать. Мы будем уменьшать этот процент. Человек никогда не будет платить 50%, 70% или, не дай Бог, 80%", - пообещал Зеленский.

Ранее президент подтвердил существование угрозы срыва отопительного сезона в Украине.

"Страна" публиковала предполагаемые новые тарифы на отопление во всех регионах Украины.