11 октября НБУ снизил курс доллара на 17 копеек - до 24,53 грн. В обменках доллар утром покупают за 24,68 грн, продают за 24,77 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 24,10 до 24,75 грн, продают - от 24,60 до 25,40 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 11 октября

Курс НБУ сегодня - 24,53 грн, то есть доллар понизился на 17 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с котировками 24,49 грн - покупка и 24,53 грн - продажа.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка 24,68 грн, средняя продажа - 24,77 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка от 24,10 до 24,75 грн, продают - от 24,60 до 25,40 грн.

Прогнозы

Финансовые аналитики предполагают, что к концу года курс доллара может упасть до 26 грн. В Министерстве экономики обозначили средний курс на уровне 26,3 грн.

Есть три сценария, определяющие, каким будет доллар в 2020 году:

1. Бюджетный: доллар по 28,2 грн, заложенный в проекте госбюджета.

2. Базовый (и самый вероятный): средний курс на уровне 26-27 грн/доллар в 2019 году и 26,5 грн/доллар к концу 2019 года. А в 2020 году - доллар по 27,5 грн.

3. Пессимистический: 29,96 грн/долл к концу 2020 года и 30,55 грн/долл к концу 2021 года.