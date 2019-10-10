Президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах заведения, где проходит пресс-марафон, признался журналистам, что ему сделали уколы для поддержания утомленных голосовых связок. Об этом передают "Українськi Новини".

Глава государства признался, что связки - его слабое место, и он рискует потерять голос.

"Связки - мое слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали (специалисты - Ред.), которые делают мне некоторые процедуры. Если голос потеряю - вернем", - сказал Зеленский.

Видео: YouTube/ Інформаційне агентство Українські Новини

Он добавил, что после восьми часов пресс-марафона чувствует себя нормально, хотя голос и садится. Жестом президент показал, что ему ставят уколы.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявляла, что пресс-марафон продлится 10 часов.

К настоящему моменту Зеленский побил рекорд Александра Лукашенко по продолжительности общения с журналистами.