Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона рассказал, почему он не увольняет главу своего Офиса Андрея Богдана несмотря на подмоченную репутацию последнего.

Один из журналистов спросил главу государства: "Фигурантом какого количества скандалов с шампанским должен стать глава вашего Офиса Богдан, чтобы вы его уволили?" На это Зеленский ответил, что ему не важно, как Богдан проводит свой досуг.

"Нам с вами надо определиться, по какому принципу мы увольняем людей. Опыт, профессионализм... Или то, что он делает в свободное время. Да, это вредит моему имиджу. Но он член нашей команды. Как он отдыхает - это его вопрос, потому что в первую очередь это его имидж. Есть много светлых людей с классным имиджем, они стали губернаторами, но пока я не могу добиться от них результата. Мне нужны профессиональные люди, которые не нарушают законодательство", - сказал президент.

Затем президент вспомнил о связях Богдана с Коломойским. "Сейчас сложный период. Ему - Богдану - очень сложно. Будто он решает дела Коломойского. Доказательств не было и нет. Но Богдан загрязнен этим вопросом", - заметил Зеленский.

И он еще раз подчеркнул, что ему важен результат работы подчиненных. "Когда я сейчас решаю, кого брать на работу, я хочу, чтобы этот человек знал свою работу и выполнял ее. Мне сейчас так нужен результат. Нас раздирают все - на войне, внутри. Люди боятся лишиться своих корон. Нет идеальных людей в моей команде. Но все, кто есть - все мои", - завершил ответ президент.

Переходя к другой теме, Зеленский сказал, что Свинарчуки не стали Гладковскими, и пообещал, что мы о них скоро услышим.