В Украине действительно существует угроза срыва отопительного сезона в некоторых областях. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время сегодняшней своей первой большой пресс-конференции, которая проходит в Kyiv Food Marke в Киеве, отвечая на вопрос журналиста.

В частности, глава государства отметил проблемы с отопительным сезоном в Львовской области.

"Я знаю, и я этим занимаюсь", - заявил журналистам Владимир Зеленский.

Напомним, накануне премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины создал рабочую группу, которая будет заниматься подготовкой к отопительному сезону, которая должна все подготовить к 15 октября.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликованы предполагаемые новые тарифы на отопление во всех регионах Украины.