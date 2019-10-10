У экс-президента Петра Порошенко большая психологическая травма после поражения на выборах и он ни за что не хочет нести ответственность. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, отвечая на вопрос журналиста.

"Порошенко продолжает жить тем, будто он сейчас президент. [У него] большая психологическая травма. Он много раз хотел со мной встретиться, а я хочу понять, что он в диалоге. Но ответ я услышал, что он обвинил нас, меня - и ни за что не хочет нести ответственность. Я принял Украину со всем тем, что было. Готов отвечать", - сказал Владимир Зеленский в ходе беседы с представителями СМИ.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский рассказал, когда в Украине легализуют марихуану.

Также мы сообщали, что у Зеленского объяснили, почему пресс-марафон проходит в Kyiv Food Market.