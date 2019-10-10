Глава Украины Владимир Зеленский сообщил о тайном плане по урегулированию ситуации на Донбассе, который может быть альтернативой Минским соглашениям. Об этом он сообщил во время пресс-марафона в Киеве в четверг.

"Страна" ведет онлайн-репортаж с пресс-марафона Зеленского.

По его словам, ответы на все вопросы по урегулированию конфликта закреплены в Минских соглашениях, однако у Киева есть и некий "план Б". Однако в чем именно заключается альтернативная стратегия, Зеленскй не рассказал.

Также президент отметил, что его не устраивает нынешний формат договоренностей, в котором граница переходит под контроль Украины только после выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. "Мы будем проводить политику, чтобы совсем по-другому это решать", — заявил Зеленский.

Напомним, 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины подписали "формулу Штайнмайера". Этот документ определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Минские соглашения, подписанные представителями Киева и самопровозглашенных республик, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений на линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на Украине по закреплению за Донбассом особого статуса, а также проведение выборов в самопровозглашенных республиках.

Также мы писали, что обеспокоенный формулой Штайнмайера горсовет Луцка обратился к Зеленскому и Разумкову.