Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности общения с представителями СМИ.

Во время пресс-марафона с журналистами пресс-секретарь Зеленского прервала мероприятие словами: "А у нас хорошая новость. У нас мировой рекорд!"

Перед камеры вышел представитель Национального реестра рекордов и сказал, что Зеленский установил новую планку по длительности общения с перссой.

"Уже сейчас пресс-конференция длится больше восьми часов, побит рекорд, не буду говорить чей", - сказал мужчина.

Скриншоты: YouTube/ hromadske

Затем он вручил президенту диплом. На это Зеленский сказал, что он скромный человек и особой радости не показал. Он спросил у Мендель, кто подготовил вручение. На что она ответила, что с ее стороны ничего такого не планировалось и не готовилось.

До Зеленского самую длинную пресс-конференцию в мире провел Александр Лукашенко. В 2017 году президент Белоруссии отвечал на вопросы журналистов 7 часов 20 минут. Зеленский уже говорит 8 часов.

Ранее Юлия Мендель заявляла, что пресс-марафон продлится 10 часов.

"Страна" рассказывала о фуд-маркете, в котором проходит мероприятие.