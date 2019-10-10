10 октября 2019 года в Верховной Раде были зарегистрированы сразу два законопроекта, предусматривающие отмену военного сбора. Первый предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а второй - в бюджетный. Автором обоих проектов (№2252 и №2253) является нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Об этом пишет Ubr.ua.

Текстов документов на сайте Верховной Рады пока нет, но и без этого идея депутата ясна. Речь идет об отмене 1,5% налога, который удерживается с доходов граждан. Он был введен парламентом в 2014 году, как временный – для финансирования армии.

Дискуссии о его отмене ведутся политиками и экономистами уже не первый год. Однако ранее глава Офиса президента Андрей Богдан в эфире одного из телеканалов сказал, что отменять его можно будет только когда позволит экономическая ситуация.

Ранее "Страна" писала о том, что адвокат Порошенко подал заявление на нардепа Дубинского в ГБР, а нардеп в ответ вспомнил о порно.

Также мы сообщали, что Дубинский назвал Украину страной под управлением МВФ.