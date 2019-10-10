Главный редактор "Страны" Игорь Гужва рассказал, когда вернется в Украину, после того как тема его приезда на родину была поднята на пресс-марафоне президента Владимира Зеленского.

Игорь Гужва отметил, что сможет вернуться после закрытия сфабрикованных против него дел.

"Много вопросов сегодня задают по поводу моего возвращения в феврале, как сегодня было сказано во время пресс-конференции президента. Хочу ещё раз повторить - мое возвращение в Украину возможно после закрытия сфабрикованных против меня при Порошенко уголовных дел", - написал главред сайта.

На пресс-конференции Зеленский сказал, что не следил за делом журналиста. Однако, по словам редактора "Страны", у президента в команде есть люди, которые могут дать ему всю информацию по этому делу.

Скриншот: Facebook/ veprwork

О том, как фабриковалось уголовное дела против Игоря Гужвы, "стране" подробно рассказал экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Напомним, главред нашего издания вынужден был покинуть Украину из-за политических преследований зимой 2018 года.

В сентябре 2018 года ему было предоставлено политическое убежище властями Австрии.