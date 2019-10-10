Законопроект о легализации каннабиса не является приоритетным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего пресс-марафона, отвечая на вопрос журналиста.

"Мы сможем этим заниматься, если мы будем понимать, что речь идет о медицинском использовании. У нас сейчас достаточно проблем, чтобы сейчас говорили, что мы всем разрешили наркотики. Этот законопроект - не приоритет. Мы не выписали риски. Мы еще не готовы. Мы наоборот боремся с наркотиками. Если у нас не будет высокого уровня наркомании. Если мы это победим и все будет чисто, мы сможем вернуться к рассмотрению, если у общества будет такой запрос", - ответил Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что у Зеленского объяснили, почему пресс-марафон проходит в Kyiv Food Market.

Также мы сообщали, что Зеленский заявил, что готов добровольно уйти в случае очередного Майдана.