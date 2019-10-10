В четверг, 10 октября, курс украинской валюты на межбанке укрепился до 24,51 грн/$1 с 24,64 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, котировки гривни к окончанию торгов составили 24,49-24,53 грн/$1, тогда как Нацбанк на 11 октября установил официальный курс 24,530569 грн/$1.

По информации Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 10 октября снизился до 24,5286 грн/$1 с 24,7096 грн/$1.

Кроме того, в Национальном банке Украины укрепили официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 11 октября на уровне - 24,530569 грн/$1 по сравнению с 24, 701001грн /$1 на 10 октября 2019г.

Ранее сообщалось, что в четверг гривня на межбанке укрепилась на 18 копеек.

Также мы писали о том, как иностранцы зашли в облигации и опустили курс доллара к гривне.