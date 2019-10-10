Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 10 октября заявил, что если бы выбирал актера, который мог бы его сыграть, то это был бы Том Круз.

Журналист предположил, что лет через пять после истории со скандальным телефонным разговором с президентом США Дональдом Трампом голливудские режиссеры захотят снять о ней фильм и уточнил, не хотел бы Зеленский сам сыграть свою роль.

"Спасибо за вопрос. Это говорит о том, что через 5 лет я уже не буду президентом и вернусь в профессию, вы все решили. Неплохо", - пошутил в ответ президент, добавив, что в целом не хотел бы, чтобы о нем снимали фильм.

На уточняющий вопрос, кто же из голливудских актеров мог бы его сыграть, Зеленский сказал: "Том Круз с каждым годом все моложе и моложе".

Напомним, на пресс-конференции 10 октября Зеленский рассказал, как звонок Трампу связан с заморозкой военной помощи от США и заявил, что во время разговора давления на него не было.

Также мы писали, что, по мнению Дональда Трампа, это должно положить конец разговорам оего импичменте.