Два донора из бывшего СССР, участвовавшие в работе комитета по сбору средств в поддержку Трампа и помогавшие Руди Джулиани расследовать дело демократа Джо Байдена, были арестованы 9 октября вечером по уголовному обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Арестованными стали двое украинских граждан Лев Парнас и Игорь Фруман. Эти информаторы Джулиани имели бизнес в штате Флорида. Оба находились под следствием, которое вел офис прокурора США на Манхэттене. Ожидается, что они предстанут перед федеральным судом Вирджинии уже сегодня.

По данным СМИ, Парнас и Фруман, присутствовали на ужине с Трампом весной 2018 года, а также встречались с сыном американского президента. В то же время они пожертвовали 325 тысяч долларов на избирательную кампанию республиканцев и лично Трампа.

А Парнас сопровождал Джулиани на встрече со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером в июле 2018 года.

Ранее "Страна" писала, что Джулиани заявил, когда сможет дать показания Конгрессу США по Украинагейту.

Также мы рассказывали, что Трамп отстранил посла в Украине Йованович из-за жалоб своего адвоката.