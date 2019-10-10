В четверг, 10 октября неизвестные бросили гранату в дом депутата Ровенского горсовета. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

"В полицию сегодня, 10 октября, около 14 часов поступило сообщение 45-летнего жителя Ровно, что его жена обнаружила поврежденной кровлю дома на улице Костромская областного центра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ровенского отдела полиции вместе с руководством, работники взрывотехнического отдела и кинологи.

Хозяин пояснил полицейским, что около трех часов ночи он услышал подозрительный звук, но не придал этому значения, решив, что это петарда. В ходе осмотра специалисты-взрывотехники установили, что на крыше дома депутата городского совета взорвалась граната "РГД-5". В результате взрыва была повреждена крыша.

Фото: rv.npu.gov.ua

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

Как сообщают Украинские новости, речь идет о депутате Ровенского горсовета от партии "Свобода", начальнике управления здравоохранения Ривненской областной государственной администрации Юрие Осипчуке.

Ранее сообщалось, что в Ирпене подозреваемый бросил в полицейских две гранаты при задержании.

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