В Киеве на перекрестке улиц Жилянской и Антоновича автомобиль Ford протаранил автомобиль скорой помощи, в результате чего тот перевернулся на бок. О происшествии сообщает патрульная полиция Киева в Facebook

По данным правоохранителей, авария произошла около 14:30. Сейчас участников ДТП осматривают медики, патрульные и следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

По предварительной информации, водителя "скорой" и двух медиков забрали на осмотр в больницу. Водитель Ford от помощи врачей отказался.

На YouTube-канале полицейских появилось видео, на котором виден момент столкновения. Судя по записи, именно "скорая" выехала на перекресток на красный сигнал светофора.

В распоряжении "Страны" оказались фото с места ДТП.

Как сообщала "Страна", это не первый случай, когда участником ДТП на украинских дорогах становится автомобиль "скорой". Часто участники дорожного движения действительно не пропускают медиков, спешащих на вызов.

Так, в Днепре грузовик опрокинул "скорую" с медиками и пациентами.

А на Волыни фура не пропустила "скорую", погибли два человека.