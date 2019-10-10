В Киеве Ford протаранил "скорую" на перекрестке. Фото ДТП и видео столкновения
В Киеве на перекрестке улиц Жилянской и Антоновича автомобиль Ford протаранил автомобиль скорой помощи, в результате чего тот перевернулся на бок. О происшествии сообщает патрульная полиция Киева в Facebook
По данным правоохранителей, авария произошла около 14:30. Сейчас участников ДТП осматривают медики, патрульные и следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
По предварительной информации, водителя "скорой" и двух медиков забрали на осмотр в больницу. Водитель Ford от помощи врачей отказался.
На YouTube-канале полицейских появилось видео, на котором виден момент столкновения. Судя по записи, именно "скорая" выехала на перекресток на красный сигнал светофора.
В распоряжении "Страны" оказались фото с места ДТП.
Как сообщала "Страна", это не первый случай, когда участником ДТП на украинских дорогах становится автомобиль "скорой". Часто участники дорожного движения действительно не пропускают медиков, спешащих на вызов.
Так, в Днепре грузовик опрокинул "скорую" с медиками и пациентами.
А на Волыни фура не пропустила "скорую", погибли два человека.