Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится очередного Майдана и готов покинуть пост, если того потребует вышедшее на площади население. Об этом он сказал во время пресс-марафона 10 октября.

Зеленский твердо сказал, что не допустит кровопролития из-за себя.

"По поводу майдана... Я ничего такого не боюсь. В любую минуту. Если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала, и чтобы я не был президентом. Кровопролития не будет. Я очень спокойно к этому отношусь, но люди должны знать, что они изберут (после оставления должности Зеленским - Ред.) - они точно не выберут прекращение войны", - предупредил глава государства.

Он добавил, что его выбрало большинство именно за обещание прекратить войну на Донбассе.

Ранее президент рассказал журналистам, кто и как пытается влиять на "Слуг народа" в парламенте.

"Страна" также цитировала мнение Зеленского о "формуле Штайнмайера".