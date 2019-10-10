В Офисе президента (ОП) хотели, чтобы встреча Владимира Зеленского с журналистами проходила в неофициальной обстановке, поэтому выбор пал на помещение Kyiv Food Market. При этом у Зеленского оплатили только еду для участников пресс-марафона. Об этом в комментарии журналистам сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, говорится в видео, опубликованном изданием "Новое время".

"Вы можете отправить запрос... За аренду мы не платим, платим только за еду", – сказал он.

На вопрос, почему Банковая избрала именно рынок для проведения пресс-марафона, Тимошенко заметил большую площадь помещений.

"Потому что это место подходит по своему объему для людей, сегодня пришло около 300 журналистов. Мы не хотели этого делать в официальном помещении, мы искали заведение, в котором президент сможет общаться с журналистами. Вы видите, что журналисты едят пиццу, общаются", – ответил заместитель главы Офиса президента.

Напомним, сегодня в Киеве проходит первая большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского, за которой "Страна" следит в режиме онлайн.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский выступил за временый запрет на продажу земли для иностранцев.