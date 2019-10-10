На пресс-конференции 10 октября президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть мэром Одессы украинского ведущего Александра Андросова, который возглавлял избирательный штаб Зе-команды в регионе во время президентской кампании.

"Мэр Одессы... Честно скажу, когда мы начинали...Мне очень нравится Андросов, но он совсем не хочет в политику. Он нормальный, честный, интеллектуальный. Он - лицо Одессы. Кстати, обращаясь к нему: Андросов, может подумаешь все-таки?...Пусть люди к нему сейчас иду и говорят: президент тебя поддерживает," - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, мэр такого города непростого города как Одесса должен быть мощным человеком, которого все уважают. Кроме того, журналист уточнила, как Зеленский относится к нардепу Алексею Леонову. "Да, знаю!" - сказал президент.

Отметим, упомянутый Андросов является ведущим программы "Что? Где? Когда?" на украинских телеканалах и имеет отношение также к отечественному аналогу КВН "Лига смеха".

Напомним, "Страна" писала о том, будет ли Зе-команда воевать с мэром Одессы Геннадием Трухановым и кого готовят ему в соперники.

В том числе речь шла об Алексее Леонове, который является одним из потенциальных кандидатов на пост мэра Одессы от "Слуги народа".