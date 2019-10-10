Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Украина 9 октября под надуманным предлогом сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ушакова, так и не достигнута договоренность о разведении сил, которая была согласована на саммитах в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах.

"Украинская сторона вчера под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения", - сказал помощник Путина.

Также он заметил, что в России вызывает озабоченность попытки отдельных украинских сил срывать подписанную недавно "формулу Штайнмайера".

"И, конечно, у нас вызывают серьезную озабоченность попытки некоторых сил на Украине саботировать и данную договоренность, и вообще процесс урегулирования", - отметил представитель Кремля.

При этом он выразил надежду, что процесс разведения сил в Золотом и Петровском сдвинется с мертвой точки и "после этого можно будет более конкретно рассуждать о сроках проведения саммита в нормандском формате".

"И, конечно, перед саммитом нужно согласовать итоги возможных решений, которые будут приняты на высшем уровне. Без тщательной подготовки, мы считаем, что такой саммит не принес бы необходимых результатов, а наоборот, дал бы какой-то неправильный сигнал", - добавил Ушаков.

Ранее "Страна" приводила слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, что Киев на ходу меняет договоренности.

Мы также писали, что во время сегодняшнего пресс-марафона Владимир Зеленский объяснил, почему не разводят войска в Петровском, где уже неделю нет обстрелов.