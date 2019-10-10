Украинский военнослужащий погиб в зоне проведения операции Объединенных сил в четверг, 10 октября. Об этом на своей странице в соцсети сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, 10 октября, во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обстоятельства гибели выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним, заместитель командующего Объединенными силами полковник Олег Кудренко объяснил, что на Донбассе происходит не отведение, а разведение сил на трех километрах границы из 410.

Также мы сообщали, что в штабе ООС рассказали, что после развода войск на Донбассе в серую зону войдут целые населенные пункты и часть Донецка.