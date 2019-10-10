Городской совет Луцка выступил в поддержку обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову о недопущении капитуляции страны по формуле Штайнмайера. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Мы, депутаты Луцкого городского совета выражаем беспокойство по поводу реализации так называемой "формулы Штайнмайера", - говорится в обращении.

Депутаты отметили, что подписание каких-либо договоренностей относительно завершения войны и установления мира на временно оккупированной территории Украины должно быть осуществлено исключительно на условиях сохранения в дальнейшем ныне оккупированной части территории в составе Украины, сохранения суверенитета и недопущения федерализации Украины.

Также они заявили, что украинская сторона должна получить полый контроль над государственной границей, а местные выборы не могут проводиться на условиях незаконных вооруженных формирований, полной амнистии и узаконивания так называемой "народной милиции".

Кроме того, депутаты обратили внимание на то, что новый закон об особом статусе временно оккупированных территорий Украины перед принятием должен быть подробно проанализирован и широко обсужден в обществе.

Ранее в этот же день Львовский городской совет проголосовал за то, чтобы направить обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Кабинету министров и Верховной Раде относительно "формулы Штайнмайера".

Кроме того, 8 октября горсоветы Херсона и Ровно выступили против формулы Штайнмайера. Ранее с протестом против реализации "формулы Штайнмайера" выступили Львовский, Ивано-Франковский и Хмельницкий облсоветы, а также Сумской и Кропивницкий горсоветы.

Напомним, 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.