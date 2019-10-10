Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского об отсутствии давления во время их телефонного разговора, которое он сделал на пресс-конференции 10 октября.

В частности Трамп опубликовал ссылку на материал Foxnews, в котором было сказано: "Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам в четверг, что его скандальный июльский разговор с президентом Трампом не предусматривал взяток, шантажа или предложения услуги за услугу, как утверждают демократы, настроенные на импичмент".

"Это должно немедленно положить конец разговорам об импичменте!" - написал Трамп.

Скриншот: Twitter/ Donald J. Trump

Напомним, ранее неназванный сотрудник американских спецслужб подал жалобу главам комитета по разведке Сената и Палаты представителей США о нарушениях во время телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

После этого была опубликована стенограмма разговора. Оказалось, что Трамп действительно упоминал необходимость расследовать в Украине дело против Хантера Байдена, сына экс-вице-президента США Джо Байдена, который является его потенциальным соперником на предстоящих выборах.

Этот скандал стал поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа.