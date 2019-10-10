Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о том, что назначение Арсена Авакова министром внутренних дел было неким компромиссом со старой властью. Об этом он заявил на пресс-марафоне.

Зеленский сказал, что Авакову дано что-то вроде испытательного срока.

"Министр Аваков - это никакой не компромисс, потому что я ничего ему не должен и не обязан. Но есть правительство, есть премьер-министр, поэтому есть, скажем так, испытательный срок. Мы хотим новые лица в Министерстве внутренних дел ", - заверил президент.

Он напомнил, что новые лица уже появились: назначены новые руководители Национальной полиции, пограничной службы, Национальной гвардии. По словам Зеленского, он ожидает от министра внутренних дел обновления МВД и подчиненных структур. Если этого не произойдет, Авакова отправят в отставку.

"Я всем министрам сказал и всем правоохранителям, я сказал откровенно: реальные дела, пожалуйста, принесите нам до конца года. Ничего не будет - мы всех освободим", - сказал государства.

Ранее "Страна" анализировала, почему Авакова оставили на посту главы МВД при Зеленском.

Мы также писали, что заместителем Авакова был назначен еще один представитель старой власти - Антон Геращенко.