Главная военная прокуратура изымет документы, которые касаются обстоятельств иловайской трагедии из Офиса президента Украины. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие в Офисе президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском в Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Они понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, 249 были ранены, 128 взяты в плен и 158 пропало без вести. Вместе с тем, парламентская ВСК по расследованию трагедии оценивает общие потери украинских войск в тысячу человек. Кроме того, силы АТО за время боев под Иловайском потеряли военной техники почти на 300 млн грн.

Как сообщалось, новый главный военный прокурор Украины Виктор Чумак заявил о новом расследовании обстоятельств и причин, которые привели к Иловайскому котлу в зоне АТО в 2014 году.

Также "Страна" в материале "Пять лет Иловайску" разбиралась, кто завел наши войска в котел и почему они не вернулись.