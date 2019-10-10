Президент Украины Владимир Зеленский выступил за временный запрет на продажу сельскохозяйственной земли иностранцам после отмены моратория на продажу земли. Об этом он сообщил во время сегодняшней пресс-конференции.

По словам Зеленского, ситуация с земельным законом сложная и нужно разработать новый закон о рынке сельхозземель.

"Я встретился со многими фермерами, я их услышал, "красные линии" увидели ... Сейчас я говорю, что ни в коем случае нельзя нести этот закон в Верховную Раду. Мы должны сделать закон, где украинец может свободно распоряжаться своей землей. Украинец, гражданин Украины. Он должен быть собственником. Он должен иметь льготы, если он будет работать на этой земле", - сказал Зеленский.

Он добавил, что сельскохозяйственную землю в Украине нужно продавать исключительно украинцам. "Потом уже можно открыть рынок земли другим иностранным компаниям, которые будут работать на этой земле", - отметил он. В то же время президент добавил, что существует проблема с теми иностранными компаниями, которые уже сейчас арендуют украинскую землю. Зеленский подчеркнул, что этот вопрос нужно решить и урегулировать в новом законе о рынке земли.

Как сообщала "Страна", Верховная Рада в октябре планирует рассмотреть основной и альтернативные законопроекты о внедрении рынка сельхозземель. Некоторые пункты законопроекта о земельном рынке в Украине обнародовал министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов.

Напомним, согласно опросу Социологической группы "Рейтинг" 73% украинцев не поддерживают продажу земли.

Ранее "Страна" сообщала, что украинскую землю после отмены моратория запретят продавать россиянам.