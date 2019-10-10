В понедельник, 14 октября, в центре Киева из-за футбольного матча Украина - Португалия будет перекрыто движения транспорта, зато метро будет работать в этот день на час дольше. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В этот день перекрытие движение предусмотрено:

с 6:00 14 октября до 01:00 15 октября - остановки и стоянки транспорта на ул. Казимира Малевича (от ул. Ковпака до ул. Ивана Федорова) и на ул. Николая Гринченко (от ул. Ивана Федорова до ул. Кировоградской);

с 6:00 14 октября до 01:00 15 октября - остановки и стоянки транспортных средств на ул. Эспланадной (от ул. Бассейной до ул. Саксаганского) и на ул. Физкультуры (от ул. Большой Васильковской);

с 18:00 14 октября до 01:00 15 октября - движения транспорта на ул. Эспланадной (от ул. Бассейной до ул. Саксаганского), ул. Жилянской (от ул. Большой Васильковской), ул. Шота Руставели (от ул. Жилянской до ул. Бассейной), кроме наземного пассажирского транспорта;

с 16:00 14 октября до 01:00 15 октября - движения транспорта на ул. Физкультуры (от ул. Большой Васильковской), кроме наземного пассажирского транспорта;

с 23:00 14 октября до 01:00 15 октября - движения транспорта на ул. Большой Васильковской (от ул. Деловой до ул. Жилянской), кроме наземного пассажирского транспорта.

При этом уточняется, что 14 октября будет проходить марш болельщиков сборной Украины. На время его проведения все виды транспорта не смогут двигаться по пути его следования: парк им. Тараса Шевченко - ул. Льва Толстого - площадь Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Рогнединская - ул. Эспланадная - Спортивная площадь Троицкая площадь - ГП НСК "Олимпийский".

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