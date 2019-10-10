Во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое отношение к сайту "Миротворец" и рассказал, может ли его закрыть.

Зеленский упомянул историю с собственной женой, которую тоже вносили в базу "Миротворца".

"Однажды даже мою жену записали на сайт "Миротворец", потом сняли. Я не знаю, был я там или не был. Не было? Да. Я как президент не могу открывать или закрывать сайты. Если там была моя жена, вы понимаете мое отношение. Но мы с вами должны понимать, если там было нарушено законодательство, там есть какие-то "терроризм" - тогда ок, готов включаться. Но если я начну включаться в сайты и средства массовой информации, мне не кажется, что это правильно", - заметил президент.

Также он уверяет, что не знает, кому принадлежит ресурс.

"Я не знаю, кто сейчас собственник сайта "Миротворец". Я уверен, что это не Антон Геращенко. Я когда-то у него спрашивал, он сказал, что нет, что когда-то сотрудничал, но вышел оттуда. Я всегда говорю откровенно: пусть Геращенко комментирует", - сказал Зеленский.

Затем он еще раз вернулся к жене. "С моей женой была нечестная история, со "Сватами". Мы должны стараться быть демократической страной. Ошибки свои "Миротворец" должен исправлять. Неправильно президенту говорить: "Закрыть сайт", - подытожил президент.

Напомним, Елену Зеленскую внесли на "Миротворец" в апреле как "информатора боевиков" за пост пятилетней давности.

Буквально на следующий день ее анкета была удалена.