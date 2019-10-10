Задержанный ФСБ по обвинению в подготовке взрыва в админздании Крыма 61-летний пенсионер из Сак Олег Приходько заявил, что изъятую из его гаража взрывчатку ему подкинули. А адвокат задержанного заявил о многочисленных нарушениях при проведении следственных действий. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Олег Аркадьевич был задержан вчера после оперативно-розыскных мероприятий в его гараже, в ходе которых выявлены взрывчатые вещества: тротиловая шашка, запалы и поражающий элемент - нарезанные сварочные электроды. Олег Аркадьевич говорит, что взрывчатка была ему подкинута. Мероприятия проводились без адвоката, вместе с сотрудниками ФСБ сразу приехала большая группа криминалистов, понятые", - сказал адвокат Назим Шейхмамбетов.

По его данным, против Приходько 10 октября возбудили уголовное дело по статье "попытка совершения террористического акта, незаконное изготовление взрывчатых веществ".

Фото: ru.krymr.com

"По мнению следствия, он изготовил взрывчатку, чтобы взорвать здание администрации города Саки, с тем, чтобы повлиять на их решение, чтобы Крым вошел в состав Украины. Приходько сегодня допрошен в качестве подозреваемого, категорически отрицает все подозрения. По его мнению, дело носит политический характер", - сказал адвокат.

По словам защитника, Приходько и раньше вывешивал украинские и крымско-татарские флаги на крыше своего дома, также он никогда не скрывал своих взглядов относительно присоединения Крыма к России в марте 2014 года. "Объясняет именно этим столь пристальное внимание к себе", - заявил Шейхмамбетов.

По словам защитника, в доме Приходько 10 октября проведен обыск.

Напомним, в ФСБ РФ заявили, что задержанный подозреваемый в подготовкуе взрыва исповедует нацистскую идеологию и является членом украинских организаций, признанных в РФ экстремистскими, а дома у него изъяли портрет Бандеры.

Ранее "Страна" писала о том, что на границе с Крымом ФСБ задержала граждан Украины и России.