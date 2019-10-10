Глава правления компании "Укрзализныця" Евгений Кравцов сообщил, что повышение цен на электроэнергию, которое произошло после запуска оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, приведет к повышению тарифов "Укрзализныци" на перевозку грузов и пассажиров в 2020 году. Об этом пишет Цензор.net.

"Повышение цен на электроэнергию отразится на затратах, и только потом наши затраты перекладываются в тарифы. Ничего нового - деньги из воздуха, увы, мы не возьмем", - сказал Кравцов.

По его словам, Укрзализныця, как и весь рынок сейчас "задает вопросы". "Это серьезное повышение стоимости электроэнергии. Пока сказать, на сколько увеличится сумма затрат, сложно. Цифры будут ближе к концу года", - отметил Кравцов.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" планировала обратиться к власти с вопросом о повышении цен на пассажирские перевозки еще в августе. В компании уверяли, что к такому решению принуждают рекордные убытки от пассажирских перевозок.

Также мы писали, что "Укрзализныця" решила перевозить грузы в пассажирских составах.