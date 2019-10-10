Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 10 октября прокомментировал ситуацию с назначением председателем и.о. правления "Центрэнерго" Виталия Потапенко, которого, по слухам, Коломойский завел в компанию, чтобы установить над ней свой контроль.

Отвечая на вопрос журналиста "Страны" о том, известно ли ему о сложившейся сейчас ситуации, когда олигарх Игорь Коломойский и близкий к нему экс-нардеп Евгений Геллер активно заводят своих людей на госпредприятия, Владимир Зеленский заявил, что читал об этом.

"Я не знаю, что они завели своего человека, кроме того, что я читаю об этом так же, как и вы. Относительно независимости человека, который сегодня руководит Центрэнерго - это вопрос к премьер-министру Украины. Я могу спросить, независимый ли это человек, кто его завел.

Я не знаю этого человека. Потапенко? Да, я видел на совещании, седой такой человек, то есть молодой. Хороший ли он специалист? Вопрос к премьер-министру. Касательно его увольнения. Если он не самостоятельный и что-то не то делает, это тоже к премьер-министру. Я спрошу, это не проблема", - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, за ситуацией в "Центрэнерго" он следит тогда, когда встает вопрос о национальной безопасности.

"Я слежу, когда мне говорят, что у нас нет угля. Это уже вопрос безопасности, это вопрос ко мне, я начинаю всем звонить. И депутатам, и комитетам, и лидерам других стран, потому что мы ищем альтернативные варианты", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, кто сейчас берет контроль в госкомпаниях и сбивает цену и описывала ситуацию с "Центрэнерго", которое могут уже вскоре выставить на повторную приватизацию.

Также мы писали, что 10 сентября на официальном сайте Офиса президента появилось знаменитое фото с Игорем Коломойским. На этой встрече обсуждался в том числе вопрос "Центрэнерго". При этом именно в тот день Кабмин не согласовал назначение на должность председателя правления предприятия Виталия Потапенко. А после переговоров президента и олигарха Потапенко остался в "Центрэнерго", правда, в статусе и.о.