Нью-Йоркский бренд MSCHF и компания Nike совместно выпустили новую модель спортивной обуви Nike Air Max 97, которая получила название "кроссовки Иисуса". Об этом сообщает журнал Cosmopolitan.

Nike Air Max 97 украшены распятием, красными стельками (отсылка к пурпурным мантиям католических кардиналов) и несколькими надписями. Одна - "от Матфея 14:25". А вторая - "INRI". Это аббревиатура латинской фразы Iesvs Nazarenvs Rex Ivdæorvm, то есть "Иисус Назарянин, Царь Иудейский". Ее изображают на титле распятий, над головой Христа.

Фото: hypebeast.com

В подошву обуви налито 60 мл святой воды прямо из реки Иордан. Кроссовки также ароматизированы ладаном. Согласно Евангелию от Матфея, ладан принесли волхвы в качестве дара младенцу Иисусу.

Рекламный слоган промо-кампании кроссовок гласит: "Гулять по воде".

Фото: bykvu.com

Изначально пара обуви стоила 1425 долларов, однако первую партию быстро раскупили. В результате стоимость подскочила в два раза. Теперь "кроссовки Иисуса" продают за три тысячи долларов.

Фото: stockx.com

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