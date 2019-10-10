С соцсети появилось несколько фото, на которых украинская певица Настя Каменских запечатлена во время того, как она делала селфи. Снимки на своей странице в Instagram опубликовал ее муж - Потап.

"Прикольно жить с суперзвездой, она иногда возвращается домой в крутых нарядах и классном настроении и выглядит невероятно секси", - подписал фото Потап.

На снимках Настя Каменских с пышной прической и в кожаном костюме делает селфи в кухне, перед ней стоит букет цветов.

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" писала о том, что Настя Каменских показала крупным планом свою пятую точку во время выступления.

Также мы сообщали, что Настя Каменских показала себя в прозрачном белье и соблазнительных позах.