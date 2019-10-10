У стрелка, убившего 9 октября двух человек возле синагоги, немецкая полиция нашла оружие нескольких видов, взрывчатку и установила, что напавший заранее тщательно планировал преступление. Об этом сообщает "Интерфакс".

Правоохранители установили, что оружие стрелка из города Галле на востоке Германии, вероятно, было самодельным.

"Он был вооружен несколькими видами оружия, вероятно, самодельного, большим количеством взрывчатки. Только в машине нашли взрывчатого вещества общим весом примерно в четыре килограмма в многочисленных самодельных приспособлениях", - сказал генпрокурор Германии Петер Франк журналистам в четверг.

По словам прокурора, задержанный подозреваемый Штефан Б. планировал зайти в синагогу и устроить стрельбу внутри здания. Также Франк заявил, что стрелок хотел прославиться и заранее написал некий манифест.

"По нашим данным и нашей оценке, Штефан Б. хотел, чтобы о преступлении знали во всем мире. Поэтому снимал все на камеру, комментировал все во время преступления и написал свой манифест", - рассказал Франк.

Прокуратура обвиняет 27-летнего Штефана Б. в убийстве двух человек, покушении на убийство в девяти случаях и выдвигает ряд других обвинений. Мужчина предстанет перед судом, который выдаст ордер на его арест.

Напомним, Штефан Б. был задержан сегодня.

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