Вопрос снабжения аннексированного Крыма водой из Украины не обсуждается. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время первой большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.

"Рассматриваете ли вы варианты подачи воды для Крыма: Российская сторона уже осторожно об этом говорит. Просил ли у вас Путин воду для Крыма?"- поинтересовался журналист.

"Нет. Эту темы мы не поднимали. Что мы готовы: мы делаем комфортный КПВВ, хотим инвестирование денег, там развивать инфраструктуру, особенно возле временного кордона.

Вопрос воды не обсуждается", - ответил Владимир Зеленский и добавил, что пока вода по южно-крымскому каналу не пойдет.

Напомним, в Киеве проходит первая большая конференция президента Украины Владимира Зеленского. "Страна" следит за событием в режиме онлайн.

Ранее "Страна" писала о том что, Зеленский рассказал, кто и как пытается влиять на "слуг народа" в Раде.