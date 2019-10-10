Сегодня, 10 октября, во время большой пресс-конференции президента Владимира Зеленского он подтвердил, что главой КГГА пока что рассматривает кандидатуру народного депутата из фракции "Слуга народа" и бывшего гендиректора телеканала "1+1", принадлежащего бизнесмену Игорю Коломойскому, Александра Ткаченко.

Помимо него, по словам Зеленского, есть еще двое человек.

"С одним я еще не встречался. Со вторым - я не готов, потому что в прошлом нечестные действия у него есть", - коротко заметил президент Владимир Зеленский. Он не назвал фамилий кандидатов.

Как сообщала "Страна", месяц назад правительство приняло решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). В начале октября Верховная Рада приняла в первом чтении изменения к закону "О столице", который разделит полномочия мэра и главы КГГА. Отметим, что автором соответствующего проекта изменений стал именно Александр Ткаченко. Один из соавторов проекта - депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин - охарактеризовал этот проект как "40 страниц сатанизма" и "сплошной лол".

Ранее Александр Ткаченко и сам подтвердил, что метит в кресло главы КГГА. Он сказал, что подал декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, в которой указал, что претендует на пост руководителя КГГА. Однако намекнул, что утверждение его кандидатуры президентом еще не гарантировано.

По данным источника "Страны" Ткаченко добивается назначения выборов в Киеве ориентировочно на 15 декабря.