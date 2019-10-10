Во время пресс-конференции 10 октября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал наличие в "Слуге народа" так называемой "группы Дубинского-Коломойского", которая не голосовала за проекты законов о незаконном обогащении и прослушке и народных депутатов.

"Они (депутаты - Ред.) болезненно относятся к законам, которые касается депутатов. Нет группы никакого олигарха в "Слуге народа". Есть опытные парламентарии, которые ежедневно занимаются только одним: влиянием - денежным, эмоциональным. Это их тактика. Они хотят расколоть партию "Слуга народа"", - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, депутатом от президентской партии даже приходили сообщения с угрозами.

"Например, когда они не проголосовали сначала за законы... С утра приехали эти люди, ходили по Раде, отправляли им смски: "Завтра вашу тещу посадят, если вы сейчас проголосуете". Они даже сняли офис возле офиса партии "Слуга народа". Они пользуются слабостью людей. Есть такие проблемы. Но мы обсуждаем с людьми [законопроекты], и потом они голосуют", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, 4 октября Рада не стала принимать полную отмену депутатской неприкосновенности.

Также мы писали, что 3 октября Рада неожиданно сняла с повестки дня проект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.