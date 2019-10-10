Заместитель командующего Объединенными силами полковник Олег Кудренко на заседании 59-й сессии городского совета Краматорска VII созыва, состоявшемся 9 октября, рассказал о разведении сил на Донбассе.

По словам Кудренко, никто сейчас войска не отводит.

"Сегодня информационное поле насыщено информацией об отведении войск на отдельных участках боевых столкновений. Никакого отведения войск в настоящее время не происходит и не будет происходить", - заявил он.

Затем военный напомнил присутствующим суть "формулы Штайнмайера" в трактовке Владимира Зеленского: сначала вывод войск из ОРДЛО, а затем выборы на территориях так называемых ДНР и ЛНР. Кудренко обратил внимание, что следует различать понятия "отведение" и "разведение".

"Сегодня происходит процесс разведения войск на отдельных участках боевых столкновений. Не отведения, а разведения. Я попросил бы всех это нормально понять. Отведения не будет. Цель процесса разведения - сохранить жизни и здоровье военнослужащих, предотвратить угрозы мирному населению, проживающему на прифронтовой территории, обеспечить условия для работы международных и гуманитарных организаций и наблюдателей, провести разминирование территорий, улучшить условия проживания местных жителей. Упомянутые участки (в Станице Луганской, Золотом и Петровском - Ред.) имеют протяженность всего около трех километров – из 410 общей линии разграничения", - сказал полковник.

Видео: YouTube/ Краматорська міська рада

Процесс разведения войск проводится в соответствии с достигнутыми несколько лет назад договоренностями в Минске, рассказал замглавы ООС. В трех пунктах разведения оно происходит на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным - то есть выполняется обеими сторонами, причем спустя неделю после установления режима тишины. В случае нарушения хотя бы одного из условий процесс останавливается.

Разведение происходит последовательно в два этапа. 1-й этап – отведение личного состава, демонтаж инженерных сооружений и разминирование территорий. В Станице Луганской закончился первый этап разведения и проходит демонтаж инженерных сооружений под наблюдением дополнительных сил Нацполиции и Нацгрвардии. Представителей "ЛНР" там нет, заверил Кудренко. На других участках идет подготовка к разведению, если будут соблюдаться условия, выдвинутые украинской стороной.

Ранее "Страна" приводила пояснения Зеленского, почему не разводят войска в Петровском, где уже неделю нет обстрелов.

Мы также цитировали слова главы МИд РФ о том, что Киев на ходу выдвигает новые условия по разведению сил.