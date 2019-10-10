Отпраздновавшая недавно 14-летие дочь экс-примы российского балета - Анастасии Волочковой и ее бывшего мужа Игоря Вдовина превратилась в настоящую красотку. На днях она вышла на красную дорожку вместе с новой пассией своего отца - теледивой Еленой Николаевой (33 года), которая ведет на телевидении программу "Утро России". Об этом пишет ресурс "Вокруг ТВ".

Уточняется, что юная Ариадна вместе с Еленой посетили премьерный показ новой комедии под названием "Девушки бывают разные" именно с Еленой. И на красной дорожке, по мнению многих репортеров, 14-летняя Ариадна просто затмила своим видом нынешнюю пассию своего отца.

Для выхода она выбрала белую блузку с отпечатанными принтами в виде животных, песочного цвета брюки и черные туфли-лодочки. Завершающим элементом образа девушки стала сумка-клатч.

Фото: vokrug.tv

Любопытно, что Ариадна не стала публиковать фотографии с красной дорожки в социальных сетях, вероятно, не желая расстраивать маму - Анастасию Волочкову. Но журналисты и папарацци все же запечатлели парочку на премьере и тут же выложили снимки в Интернет.

Ранее "Страна" писала о том, что Волочкова устроила в сети панику, намекнув на смерть Заворотнюк.

Также мы сообщали, что экс-балерина Волочкова показала архивное черно-белое фото с мамой.