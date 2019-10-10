Сегодня, 10 октября, социал-демократическое правительство Румынии было отстранено в результате вотума недоверия со стороны парламента, где правоцентристская оппозиция сумела получить поддержку большинства депутатов. За это решение проголосовали 238 депутатов, что превышает необходимое большинство в 233 голоса. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Голосование под названием "Чтобы восстановить Румынию, правительство Денчиле необходимо срочно уволить!" произошло за несколько дней до официального начала кампании президентских выборов в ноябре. В 2020 году в стране также пройдут местные и общие выборы.

Правительство уйдет в отставку, но будет действовать как временное, пока президент Клаус Йоганис не созовет консультации с парламентскими партиями и не назначает другого премьер-министра для формирования нового кабинета. Если новый кабинет министров получит 233 голоса в парламенте, он может получить управление до парламентских выборов. Если же парламент отклонит кабинеты дважды подряд, то инициируются досрочные выборы.

Теперь Бухарест также должен подтвердить своего кандидата в еврокомиссары - на днях правительство Румынии предложило сразу две кандидатуры в новую Европейскую комиссию вместо Ровани Плумб, которую утвердили в Европарламенте.

Ранее стало известно, что США и Румыния выступили против строительства "Северного потока-2".

Как сообщала "Страна", Украину и Румынию решили соединить с помощью парома.

Также стало известно, что суд признал бывшего президента Румынии агентом коммунистической спецслужбы.