В октябре, в соответствии с законом No1282-ХII, произойдет индексация доходов украинцев. При этом увеличение суммы составит 214,75 гривен. Об этом сообщают "Факты".

Повысятся такие доходы граждан:

зарплата сотрудников госструктур;

пенсия по возрасту, инвалидности и утрате кормильца;

алименты, которые начисляются как процент от оклада;

пособие для безработных и тех, кто проходит переподготовку;

деньги на содержание военных;

компенсация за полученные на производстве травмы или заболевания, а также компенсация инвалидам с детства, результатом недуга которых стали травмы или заболевания матери на производстве.

Напомним, сумма индексации заработной платы работника определяется как результат умножения суммы оплаты труда, которая подлежит индексации, на величину прироста индекса потребительских цен, разделенный на 100 процентов.

Показатели сумм индексации заработной платы предоставлены с учетом величины прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который с 1 июля 2019 года утвержден в размере 2007 грн, и с учетом полной нормы отработанного рабочего времени в месяце.

Также важно отметить:

в случае, если гражданин работает неполное рабочее время, сумма индексации его заработной платы определяется из расчета полного рабочего времени, а выплачивается пропорционально отработанному времени;

если работник отработал неполный рабочий месяц, например, находился в отпуске или на больничном, то сумма индексации выплачивается пропорционально отработанным дням или часам;

если работник не отработал ни одного дня в месяце, то индексация заработной платы за этот месяц не производится.

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