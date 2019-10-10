Нидерланды будут изучать вопрос, почему в день катастрофы авиалайнера МН17 Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом, однако оно не будет связано с судебными процедурами по наказанию виновных в деле. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Парламент Нидерландов попросил правительства получить больше информации о закрытии воздушного пространства над Украиной (на время катастрофы). Это просто просьба изучить вопрос, это не официальное следствие", - сказал министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок.

По его словам, аналогичное разбирательство будет проводиться в отношении России.

"С начала расследование трагедии члены семей погибших поднимали вопрос, почему воздушное пространство выше 10 км не было закрыто. Поэтому это расследование призвано исследовать закрытие воздушного пространства на территориях вокруг зоны конфликта, включая пространство Российской Федерации", - сказал Блок.

По его словам, эта работа не связана с судебными процедурами по поиску виновных в катастрофе.

Напомним, Нидерланды попросили помощи у российской прокуратуры в допросе Цемаха по делу о катастрофе МН17.

Также мы писали, что в Малайзии сомневаются, что в катастрофе рейса МН17 виновата Россия.