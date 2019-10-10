В Европарламенте во время дебатов по ситуации в Украине депутаты затронули проблему свободы слова в стране и давления власти на каналы "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Так, во время своего выступления евродепутат от Великобритании, член межпарламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, член подкомитета по правам человека Европарламента Нейтан Гилл заявил, что Владимир Зеленский продолжает политику предшественника, пытаясь притеснять медиа, не поддерживающие его интересы.

Гилл напомнил, что ст. 19 Всеобщей декларации прав человека гласит: каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное их выражение. Это определение подразумевает и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

По убеждению Гилла, любой диктаторский и репрессивный режим стремится пресечь свободу СМИ, "наивно полагая, что таким образом у них получится заставить оппозицию молчать".

"Экс-президент Украины Порошенко попытался воздействовать на медиаресурсы, которые не выражали его интересы, используя неправомерные действия. Это провалилось и это осудили. Нынешний президент Зеленский пытается следовать этому пути, несмотря на его заявления об обратном. Он использовал неправомерные действия, чтобы лишить телеканалы лицензий на вещание, а также угрожает тем каналам, которые ему не нравятся", - заявил евродепутат.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Гилл призвал высокого представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерику Могерини использовать свое влияние на Зеленского, чтобы гарантировать свободу прессы в Украине.

Представителя Великобритании поддержала депутат от Чехии и Моравии Катерина Конечна. По ее убеждению, Европарламент обязан помочь украинским журналистам в борьбе за независимость СМИ.

"Свобода прессы в Украине под угрозой", - заявила она.

Такой вывод Конечна сделала после общения с украинскими журналистами.

"С работниками не подписывают постоянные контракты, Нацкомиссия не продлевает лицензии и даже пытается отнять лицензии у медиаресурсов, которые отчаянно стремятся предоставлять независимое вещание", - рассказала она своим коллегам.

Конечна передала евродепутатам просьбу украинских журналистов поддержать их в борьбе за независимость СМИ.

"Собирается ли Европейский парламент совершить какие-либо действия в этом направлении? Мы обязаны, иначе мы просто не будем достаточно активны", - резюмировала она.

На слова депутатов отреагировала Могерини. Она сказала, что ЕС уже предпринимает шаги для защиты свободы прессы в Украине, что в Евросоюзе пристально следят за ситуацией с СМИ.

"И чтобы гарантировать вам, что все ваши замечания, предложения касательно различных тем и вопросов о поддержке реформ в Украине либо же минских договоренностей, разрешения конфликта будут учтены, я сообщаю, что они будут упомянуты в наших переговорах с 28 министрами стран - членов ООН в понедельник. В основном - с украинскими коллегами, поскольку министр иностранных дел присоединится к нам", - заявила Могерини.

Напомним, что атаку на телеканалы, принадлежащие Тарасу Козаку, близкому соратнику Виктора Медведчука, власти начали еще во времена Порошенко, а продолжили во времена Зеленского. При этом в последние месяцы атака усилилась.

Так, 26 сентября Национальный совет по теле- и радиовещанию принял решение в отказе продлить лицензию на цифровое вещание каналу "112-Украина".

Зеленский в ответ на вопрос о давлении на телеканалы уверяет, что не знает проблему детально.