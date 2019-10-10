16 октября президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Латвийскую Республику. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Уточняется, что во время визита запланированы встречи Владимира Зеленского с президентом Латвии Егилсом Левитсом, спикером Сейма (парламента) Латвии Инара Мурниеце и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньш.

Кроме того, в Риге планируется встреча Владимира Зеленского с представителями украинской общины в Латвии.

Напомним, в четверг, 10 октября в Киеве Владимир Зеленский дает первую большую пресс-конференцию. В течение целого дня он будет отвечать на вопросы журналистов. "Страна" следит за этим мероприятием в режиме онлайн.

Также мы сообщали, что Зеленский наотрез отказался обнародовать стенограмму своих разговоров с Путиным.