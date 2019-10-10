В Печерском районе Киева орудовали мошенники, которые за день "заработали" 50 тысяч гривен за сдачу одной квартиры. О том как действовали аферисты "Стране" рассказали источников в МВД.

В конкретном случае снова сработала старая схема со сдачей в аренду несуществующего жилья. Мошенники предлагали людям арендовать одну и ту же квартиру несколько раз.

Так, в полицию Киева обратились сразу 5 обманутых граждан с заявлениями, что в одном и том же офисе неких фирмачей на улице Большая Васильковская они подписали соглашение на аренду квартир. В основном им предлагали одну и ту же квартиру на улице Эспланадной. Уже после уплаты денег выяснилось, что эта квартира не сдается. И по такой же схеме ее сняли еще несколько человек. Потерпевшие платили в среднем по 10-12 тысяч гривен за первый и последний месяц аренды. Приветливая дама, называвшаяся Таисой, показывала им фото квартиры с хорошим ремонтом и обещала заселить их по хорошей цене в центре со всеми удобствами. На поверку же оказалось, что все 5 клиентов купились на мошеннический договор об оказании так называемых информационных услуг. То есть с юридической точки зрения-платили за воздух. Однако полиция все же завела уголовное производство по ст.190 УК Украины - мошенничество.

В рамках производства изучаются документы, которые подписывали потерпевшие. Следственным путем устанавливается, есть ли признаки обмана в действиях юридически подкованных фирмачей.

Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал о разоблачении мошенников, вымогавших $570 тысяч от имени президента.

Как сообщала "Страна", в Киеве мошенник продал квартиру и дом своего умершего знакомого.

Также в Киеве домушник обокрал квартиру судьи Верховного суда.