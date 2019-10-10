Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что имплементация "формулы Штайнмайера" не спровоцирует внутренний конфликт в стране. Об этом он заявил во время пресс-марафона 10 октября.

Один из журналистов высказал мнение, что внедрение "формулы Штайнмайера" приведет к внутреннему конфликту и даже к гражданской войне в Украине. Однако президент не поддержал его.

"Я не считаю, что это правда. Потому что в обществе запрос на прекращение войны", - сказал украинский лидер.

Мнение Зеленского подтверждают данные опроса, проведенного в конце сентября группой "Рейтинг". Согласно этому исследованию, 57% украинцев поддерживают прекращение войны на Донбассе. За продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе выступают 23% человек.

В пользу позиции президента говорит и относительная малочисленность акций против "формулы Штайнмайера". Так, в Киеве на протесты вышли около 3 тысяч человек, что для города с почти трехмиллионным населением очень немного.