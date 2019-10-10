Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 10 октября прокомментировал дело радикала Сергея Стерненко.

По словам главы государства, на Стерненко ему жаловался мэр Одессы Геннадий Труханов в контексте криминализированности региона.

"Он жаловался на этого парня, Стерненко. Вы же знаете, да, что на Стерненко... Мы же знаем, это же открытая информация, да, что он убил человека? Там очень сложная история. Стерненко выжил. На него тоже до этого момента [совершались нападения]... Там ситуация сложная, непростая, неправильная, криминальная. Это мое мнение. И изменить ее мы можем как, с нашей стороны? Мы успели изменить СБУ, занимаемся перезагрузкой полиции в Одесской области..." - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, радикал Сергей Стерненко был главой одесского "Правого сектора" и сотрудничал с СБУ, а в 2018 году неподалеку от своего дома убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова, бывшего десантника из 25-й бригады, отца троих детей. А также ранил еще одного человека – Александра Исайкула. За это он так и не понес наказание.

"Страна" подробно писала о том, как ему удалось остаться на свободе.

Делом радикала занималась СБУ, а потом суд решил, что убийство человека относится к подследственности полиции и вернул дело туда.

В полиции, по информации "Страны", к концу лета подготовили подозрение Стерненко (мы публиковали полный текст этого документа), но оно было заблокировано на уровне Генпрокуратуры.

9 октября в Генпрокуратуре подтвердили, что дело Стерненко снова передали в СБУ. Причина - "нападения на общественного активиста" должны расследоваться одним органом.