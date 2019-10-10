Прокуратура Киевской области расследует факт отравления 13 детей в детском саду в поселке городского типа Барышевке. Об этом сообщается на сайте ведомства

"Установлено, что в сентябре текущего года 13 детей - воспитанников детского сада в Барышевке попали в больницу с пищевым отравлением, в частности у больных диагностировали острую кишечную инфекцию", – говорится в сообщении прокуратуры.

Начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК Украины (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

На данный момент устанавливаются обстоятельства пищевого отравления детей, а также проводятся соответствующие санитарно-эпидемиологические и лабораторные исследования.

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