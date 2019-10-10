Президент Украины Зеленский заявил, что готов вступить в переговоры с Игорем Коломойским и другими олигархами. Об этом он сказал в ходе своего первого пресс-марафона.

"У нас есть проблемы с судами, с честностью суда, с независимостью суда. Я не имею как президент влияния на суд, я могу только реагировать. Я задал прямой вопрос МВФ (я им благодарен за то, что они нам помогают и подняли вопрос по поводу Приватбанка), я спросил: "Вы хотите, чтобы я повлиял на эту ситуацию?" "Вы хотите, чтобы я повлиял на суд?" Они сказали: "Нет, мы понимаем, что вы этого не можете сделать", - заявил Зеленский, комментируя дело Приватбанка.

По словам президента, экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский знает позицию Зеленского по поводу национализированного Приватбанка. "Он знает мою позицию, это государственная позиция. Я буду защищать Украину, защищать государство. Он это прекрасно знает. И там много судебных производств", - заявил глава государства.

Зеленский считает, что стоит обсудить этот вопрос с Игорем Коломойским: "Я хочу сказать откровенно: я считаю, что стоит с ним говорить об этом вопросе. Я считаю, что весь этот вопрос надо решать, говорить".

Он отметил, что прецедент таких переговоров уже был, а после них "появилось одно фото, где он (Игорь Коломойский - Ред.) пришел, мы хотели урегулировать этот вопрос, вообще много вопросов". "Первая же встреча была об энергетическом вопросе, и о "Центрэнерго", там все было", - сказал Зеленский.

После этого, по его словам, "сами же международные эксперты и наше общество и наши СМИ – все говорили: "а, понятно, начали договариваться, начали "решать". "Если так нельзя, уважаемое общество, тогда все в суд. Я буду отвечать только за те слова и те договоренности, которые у меня есть, за все остальное я отвечать не собираюсь", - считает президент.

Но в судах, по мнению главы Украины, "не все так честно, не все так чисто и не во всех этих делах у нас может быть победа", "поэтому надо "на берегу", еще до суда, об этом договориться.

На вопрос, может ли быть по Приватбанку мировое соглашение с компенсацией из госбюджета, Зеленский ответил: "Как это? Как это "мировое соглашение с компенсацией из госбюджета"? Должны быть какие-то шаги..Я не знаю как это назвать, чтобы вы потом не превращали "мой спич" в измену, только уже банковскую"

По его словам, соглашение должно состоять в том, что если у государства есть проблемы в этом вопросе, то нужно садиться и "надо разговаривать". "...надо обсуждать, чтобы государство не терпело убытки. Вот что надо говорить, и надо сказать, а для этого сесть с ним и сказать: "Смотри, ТАК не будет, денег нет, никто ничего не вернет, давай регулировать. Ты хочешь жить в этой стране – давай", но мне не дают возможности это сделать", - говорит Зеленский.

Он отметил, что "всегда это говорит любым олигархам". Я готов сесть (за стол переговоров), готов меня взять людей из правительства, которые знают цифры, НБУ, я готов говорить с кем угодно. Потому что они стали очень богатыми в нашей стране, и поэтому они должны поработать на нашу страну. Но мы должны сесть и поговорить", - заявил Зеленский.

Он считает, что олигархи согласятся на переговоры. "Согласятся. Я вам скажу: "Знаете, почему согласятся?" У нас война идет. И (в случае введения военного положения, и исчезновение инвесторов) все их доходы, все их заводы, все что у них есть, все их состояние, все их производство будет стоить ноль. Они это понимают очень хорошо. Поэтому говорить с ними надо очень просто: господин Коломойский, господин Ахметов, Фирташ, хотя с ним нет связи, Пинчук... много у нас таких людей, групп... Есть страна, есть Донбасс, сейчас та часть, которую мы контролируем, берем деньги – "у вас есть 2 млрд" –"да" – один миллиард на дороги". Так надо говорить, жестко, но это и есть правила. А если у меня нет с ними встречи, то не может быть правил", - заявил президент.

"Страна" ведет онлайн-репортаж с пресс-марафона Зеленского.

Напомним, что хозсуд Киева может вынести решение по иску Коломойского о возврате ему акций Привата уже 17 октября.