НАБУ объявило о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларацию о доходах экс-нардепу от "Партии Возрождение" Дмитрию Святашу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"9 октября 2019 года детективы Национального бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему народному депутату о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что сообщение о подозрении вручили близкой родственнице Святаша и направили по месту жительства подозреваемого, поскольку сам подозреваемый в это время находился в больнице.

Как установило следствие, Святаш не указал в электронных декларациях за 2015 и 2016 годы факт наличия у него финансовых обязательств перед АО "УкрСиббанк" (в декларации за 2015 год 149,97 тысячи долларов и 149,66 тысячи евро и в декларации за 2016 год 467,51 тысячи долларов и 450,36 тысячи евро).

НАБУ расследует эти факты с апреля 2018 года.

Стоит отметить, что на днях Дмитрию Святашу объявила подозрение и Киевская прокуратура, которая расследует дело о хищении экс-нардепом 1 100 000 000 гривен Уксиббанка.

Также мы сообщали, что в Харькове нардепа Святаша забросали яйцами после эфира на телевидении.